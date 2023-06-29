В КБР заявили, что передача туробъектов в собственность региона поможет развитию отрасли

В частности, основными точками роста глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков назвал курорты "Эльбрус" и "Нальчик"

НАЛЬЧИК, 29 июня. /ТАСС/. Переход объектов, работающих в туристической отрасли, из федеральной в региональную собственность поможет развитию курорта "Нальчик" и привлечению инвестиций. Такое мнение выразил глава Кабардино-Балкарии (КБР) Казбек Коков по итогам совещания по развитию туризма, которое провел президент РФ Владимир Путин.

"В ходе совещания поднята важная тема о возможности передачи в региональную собственность объектов федерального подчинения для их реконструкции путем привлечения инвестиций. Президент поддержал инициативу. Это придаст импульс и развитию курорта "Нальчик", проект комплексного развития которого уже готов к реализации", - написал Коков в своем Telegram-канале.

Основными точками роста глава региона назвал курорты "Эльбрус" и "Нальчик", рекреации в Зольском, Чегемском и Черекском районах, направление Джилы-Суу с готовыми мастер-планами этих зон. Планируется строить места размещения не только в классическом их понимании, большинство объектов будут строиться по "легким" проектам, поясняет глава региона.

По итогам 2022 года турпоток в КБР составил 1,2 млн человек (рост на 11,7% по сравнению с 2021 годом). Объем услуг вырос на 19%, налоговых отчислений - на 7% и составил более 542 млн рублей.