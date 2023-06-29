Спрос на электросамокаты в "М.Видео-Эльдорадо" в I полугодии вырос почти в девять раз

Кроме того, в январе - июне продажи скейтбордов увеличились в 2,2 раза

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Спрос на электросамокаты на маркетплейсе "М.Видео-Эльдорадо" в первом полугодии 2023 года вырос почти в девять раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рост интереса пользователей наблюдается и в отношении другого транспорта, сообщили ТАСС в компании.

"М.Видео-Эльдорадо" зафиксировала увеличение спроса на электросамокаты и другой транспорт, представленный партнерами на собственном маркетплейсе. За первые шесть месяцев этого года относительно того же периода 2022 года почти в девять раз вырос спрос на электросамокаты, в 2,5 раза увеличился интерес к сапбордам", - рассказали в компании.

В свою очередь, продажи скейтбордов увеличились в январе - июне в 2,2 раза, велосипеды для взрослых стали популярнее почти вдвое, для детей - на 40%.

По оценке ретейлера, среди факторов, которые способствовали позитивной динамике продаж таких товаров - общий рост популярности активного отдыха и времяпровождения в городе. Другой фактор - увеличение числа продавцов на площадке и расширение ассортимента транспорта.

В компании отметили, что традиционно пик спрос на такие сезонные товары наблюдается, начиная со второго квартала. Так, покупательская активность в апреле-июне оказалась в среднем в два-три раза выше, чем в первые три месяца текущего года.

В целом доля оборота маркетплейса "М.Видео-Эльдорадо" в онлайн-продажах компании по итогам первого квартала 2023 года составила 11%.