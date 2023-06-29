В России могут создать агрегаторы поставок сельхозпродукции в торговые сети

Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила правительству Тульской области создать условия для участия в пилотном проекте по созданию дополнительного механизма сбыта фермерской продукции

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко поручила Минсельхозу России распространить опыт сбыта фермерской продукции Тульской и Липецкой областей при помощи агрегатора поставок сельхозпродукции в торговые сети на другие регионы, следует из перечня поручений, опубликованного на сайте кабмина.

"Минсельхозу России поручено направить в субъекты РФ информацию о реализации пилотных проектов, направленных на обеспечение фермерских хозяйств дополнительным каналом сбыта через торговые сети (на создание регионального единого оператора (агрегатора), позволяющего обеспечить централизованные поставки сельскохозяйственной фермерской продукции в торговые сети) на территории Тульской и Липецкой областей, с рекомендациями по организации аналогичных агрегаторов в субъектах РФ", - говорится в перечне поручений.

Кроме того, вице-премьер поручила правительству Тульской области создать условия для участия в пилотном проекте по созданию дополнительного механизма сбыта фермерской продукции в торговых сетях всех фермеров Тульской области независимо от их готовности к работе с крупными торговыми сетями.

Абрамченко также рекомендовала органам субъектов, используя опыт Тульской и Липецкой областей, организовать для фермерских хозяйств дополнительный канал сбыта сельскохозяйственной продукции через торговые сети, а также оказать содействие "Корпорации "МСП" в продвижении в российских субъектах проекта "Фермерский островок".