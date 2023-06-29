Дума одобрила закон о развитии инфраструктуры поддержки МСП агропромкомплекса

Согласно документу, предлагается дополнить перечень организаций в сфере такой поддержки центрами компетенций

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон о развитии инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) агропромышленного комплекса (АПК) путем включения в перечень организаций в сфере такой поддержки центров компетенций в области сельхозкооперации и поддержки фермеров, созданных в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Документ инициирован правительством РФ.

С 2019 года в субъектах РФ определены 83 центра компетенций, которые оказывают широкий спектр услуг для субъектов МСП в сфере сельского хозяйства, в том числе юридические услуги, содействие в организации предпринимательской деятельности, в подготовке и оформлении документов, услуги в области маркетинга, продвижения и сбыта сельхозпродукции. Центры компетенций действуют на основании стандарта деятельности таких центров в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, утвержденного проектным комитетом по национальному проекту.

Таким образом, центры компетенций в настоящее время фактически выполняют функции организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП, говорится в пояснительной записке. В связи с этим в рамках закона предлагается дополнить перечень организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП, центрами компетенций. Эта мера позволит обеспечить получение услуг малыми формами хозяйствования в АПК в режиме "единого окна", считают в правительстве.

Кроме того, законом предусмотрено приведение понятий индустриальных (промышленных) парков в соответствие с законом "О промышленной политике в РФ".

Поправками, принятыми во втором чтении, уточняется инфраструктура поддержки МСП - она будет включать в себя бизнес-парки, индустриальные и промышленные парки и управляющие такими парками организации, микрофинансовые организации (МФО) предпринимательского финансирования. Критерии, которым должны соответствовать такие МФО, будут устанавливаться Банком России по согласованию с Минэкономразвития.