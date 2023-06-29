Мишустин заявил, что кабмин уделяет гражданским водным перевозкам повышенное внимание

По словам премьер-министра, торговый флот будет существенно обновлен уже в ближайшие пять лет

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Российские власти уделяют большое внимание гражданским морским и речным перевозкам, а торговый флот будет существенно обновлен уже в ближайшие пять лет, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на церемонии вручения государственных наград работникам морского и речного флотов.

"Правительство уделяет гражданским речным и морским перевозкам повышенное внимание, в ближайшие пять лет будет существенно обновлен торговый флот", - сказал он, обратив внимание на то, что до 2035 года "на российских верфях планируется построить около тысячи судов различного назначения".

Работа в этом направлении, подчеркнул глава кабмина, ведется в том числе благодаря действующей программе льготного лизинга, для реализации которой используются средства Фонда национального благосостояния. Кроме того, идет активное развитие инфраструктуры Северного морского пути и Дальнего Востока, оказывается помощь судоремонтным предприятиям - для них обнуляется налог на добавленную стоимость, поддерживается переход на отечественные цифровые решения, рассказал Мишустин.

Он также обратил внимание на то, что сейчас "на ведущей верфи страны - на комплексе "Звезда" - строится головное судно серии уникальных арктических газовозов ледового класса". Они, как пояснил премьер, должны обеспечить круглогодичную навигацию в восточном секторе Арктики.

Мишустин напомнил, что в 2023 году отмечает полувековой юбилей "Совкомфлот". "За годы он вырос до крупнейшей судоходной компании России и одного из ведущих мировых перевозчиков энергоносителей", - отметил председатель правительства. По его словам, организация остается крупнейшим заказчиком для предприятий российского судостроительного комплекса и способствует локализации современных технологий. "Это очень важно сегодня", - указал премьер.

Глава кабмина подчеркнул, что сотрудники "Совкомфлота" решают важнейшие задачи, которые стоят перед страной. В частности, они занимаются транспортным обеспечением экспорта, развитием Северного морского пути, разработкой практических рекомендаций по управлению судами в ледовых условиях. Благодаря их усилиям, напомнил Мишустин, "уже в мае большой газовоз сумел пройти маршрут от Сабетты в Китай". Также компания задействована в реализации нового арктического проекта "Приразломное", отметил он.

В заключение церемонии председатель премьер поздравил судостроителей с профессиональным праздником, пожелал им и их семьям всего самого доброго. "Как говорят на флоте: "Семь футов под килем!" вам всем", - добавил он.

О празднике

День кораблестроителя в России отмечается с 29 июня 1667 года. В этот день по указу царя Алексея Михайловича был заложен первый русский военный фрегат "Орел". А спустя три с половиной века, в 2017 году, эта дата стала профессиональным праздником.