Слушания перед выдачей лицензии на эксплуатацию II блока БелАЭС пройдут в сентябре

Начальник Госатомнадзора Белоруссии Ольга Луговская напомнила, что первый энергоблок работает на номинальной мощности, второй - находится на этапе опытно-промышленной эксплуатации

МИНСК, 29 июня. /ТАСС/. Общественные слушания перед выдачей лицензии на промышленную эксплуатацию второго энергоблока Белорусской АЭС (БелАЭС) планируется провести в середине сентября. Об этом сообщила начальник Госатомнадзора Белоруссии Ольга Луговская.

"Мы планируем провести слушания по разъяснению подходов по выдаче лицензии на промышленную эксплуатацию второго энергоблока БелАЭС приблизительно в середине сентября. Правительством нам вменено в обязанности доведение до общественности информации, каким образом принимаются такие решения", - цитирует Луговскую пресс-служба Минэнерго Белоруссии.

Она напомнила, что первый энергоблок БелАЭС в настоящее время работает на номинальной мощности, второй - находится на этапе опытно-промышленной эксплуатации.

Белорусская атомная электростанция, расположенная в районе города Островец Гродненской области, возведена по типовому российскому проекту "АЭС-2006". БелАЭС состоит из двух энергоблоков мощностью 1,2 ГВт каждый. Генеральным подрядчиком выступает компания "Атомстройэкспорт" (входит в корпорацию "Росатом"). В ноябре 2020 года первый энергоблок БелАЭС был включен в объединенную энергосистему страны, в июне 2021 года введен в промышленную эксплуатацию. В декабре 2021 года на втором энергоблоке проведена загрузка ядерного топлива, с чего начался физический пуск. 13 мая 2023 года в рамках этапной программы энергетического пуска состоялось первое включение в сеть второго энергоблока, в конце мая начался этап опытно-промышленной эксплуатации второго энергоблока. В настоящее время второй энергоблок отключен от сети в рамках испытания систем.