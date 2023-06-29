"Северная звезда" будет использовать аэропорт в Диксоне

В рамках освоения угольного месторождения компания ранее рассматривала возможность строительства аэродрома

НОВОСИБИРСК, 29 июня. /ТАСС/. Компания "Северная звезда" (входит в состав AEON), ведущая освоение Сырадасайского угольного месторождения на севере Красноярского края, планирует использовать аэропорт в Диксоне, а не строить собственный аэродром, как рассматривалось ранее. Об этом сообщил журналистам председатель совета директоров корпорации AEON Роман Троценко.

"Мы пока не приняли решение о его строительстве, потому что закончилась реконструкция аэропорта Диксон. И мы будем делать транспортную схему, используя аэропорт Диксон", - сказал Троценко.

Ранее сообщалось, что в рамках освоения угольного месторождения компания рассматривала возможность строительства аэродрома. Освоение Сырадасайского каменноугольного месторождения реализуется в рамках создания угольного кластера на Таймыре. С объемом инвестиций более 33 млрд рублей проект является крупнейшим для Арктической зоны в Красноярском крае. Инвестор проекта - компания "Северная звезда". При освоении месторождения планируют создать угольный разрез мощностью 5 млн тонн в год на первом этапе и 10 млн тонн в год - на втором, построить обогатительную фабрику, морской порт "Енисей", автодорогу, вахтовый поселок, электростанцию. Ранее компания заявляла о планах начать строительство второго терминала.