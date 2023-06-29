Госдума приняла в I чтении законопроект о беспрепятственном доступе провайдеров в дома

Документ также вводит мораторий до 31 декабря 2024 года на повышение оплаты по существующим договорам размещения инфраструктуры на объектах государственного или муниципального имущества

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в первом чтении законопроект о безвозмездном размещении сетей связи в многоквартирных домах и доступе к ним интернет-провайдеров.

Документ был внесен на рассмотрение палаты группой депутатов-единороссов и сенаторов во главе с первым вице-спикером Совфеда, секретарем генсовета "Единой России" Андреем Турчаком в ноябре прошлого года. Поправками предлагается дополнить закон "О связи" и Жилищный кодекс РФ. Законопроект предлагает ввести новый механизм доступа операторов связи к инфраструктуре связи в многоквартирных жилых домах.

В частности, устанавливается, что сети связи размещаются на объектах общего имущества собственников многоквартирного дома на основании договора с любым собственником или нанимателем жилья без необходимости принятия решения общим собранием. По действующим сегодня нормам для размещения оборудования связи на общедомовом имуществе необходимо решение не менее двух третей собственников помещений многоквартирных домов на общем собрании собственников.

При этом инициатива устанавливает, что плата за размещение таких сетей связи не будет взиматься. Кроме того, законопроектом вводится мораторий до 31 декабря 2024 года на повышение оплаты по существующим договорам размещения инфраструктуры на объектах государственного или муниципального имущества.

Согласно документу единый порядок размещения сетей связи в домах, а также правила взаимодействия между оператором связи и управляющей компанией дома установит правительство РФ. Как отмечал ранее глава профильного комитета Госдумы и один из авторов законопроекта Александр Хинштейн, новые нормы позволят создать условия для "равного доступа операторов связи в жилые дома".

Как сообщил ТАСС первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Владимир Кошелев, отдельные положения законопроекта требуют доработки ко второму чтению. "Необходимо: уточнить роль управляющей организации в процессе принятия решения о входе оператора в дом; определить порядок монтажа, эксплуатации и демонтажа сетей, обязав провайдеров сохранять общее имущество МКД в надлежащем состоянии; обязать провайдеров за свой счет подключаться к электричеству и оплачивать его. Люди не должны платить за функционирование сетей связи в доме", - подчеркнул депутат.