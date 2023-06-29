Хусснуллин пообещал преобразование 46 общественных пространств в новых регионах РФ

Вице-премьер РФ отметил, что за благоустройство парков, скверов и площадей проголосовали более 133 тыс. жителей ДНР, ЛНР и Запорожской области

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. В новых регионах России 46 общественных пространств приведут в порядок в 2024 году по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды". Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Он отметил, что новые регионы в этом году впервые приняли участие в проекте. "46 общественных пространств в новых регионах преобразятся в следующем году", - написал он в Telegram-канале.

Хуснуллин уточнил, что за благоустройство парков, скверов и площадей проголосовали более 133 тыс. жителей ДНР, ЛНР и Запорожской области. "Скоро там появятся современные общественные пространства для отдыха и досуга, которые станут точками притяжения горожан", - добавил он.

Среди объектов в ДНР, победивших в голосовании, сквер "Строитель" в Донецке, парк "Шахта-9" в Снежном, территория по улице Героев Сталинграда в Макеевке и "Поселковый парк" в поселке городского типа Новый Свет Старобешевского района. В ЛНР будут благоустроены площадь 25-летия Победы в Алчевске, сквер имени Т.Г. Шевченко в Антраците, Парк культуры и отдыха в Беловодске и Парк Победы в Стаханове. В Запорожской области благоустроят Акимовский центральный парк, общественную территорию вдоль Набережной в Энергодаре и экопарк в Мелитополе.

Ранее министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин сообщил в интервью ТАСС, что победителями всероссийского голосования в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда" стали 2,6 тыс. проектов благоустройства. В этом году в голосовании приняли участие более 14 млн человек. По словам министра, всего в рамках проекта в работу приняты 60 тыс. общественных пространств. Из них 35 тыс. общественных и дворовых территорий еще находятся в процессе обустройства.

С 2017 года, когда начал действовать проект, по всей стране создано больше 100 тыс. комфортных территорий. Из них почти 6 тыс. парков. В 2023 году на территории РФ планируется благоустроить свыше 1,5 тыс. парков. Голосование в этом году началось 15 апреля и продлилось до 31 мая включительно. Организаторы - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ и Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

Запорожская область

Как сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в Telegram-канале, в регионе в 2024 году преобразят пять объектов. "От Запорожской области на конкурс было заявлено 15 объектов в самых крупных населенных пунктах: Мелитополе, Бердянске, Энергодаре, Токмаке и Акимовке. Пять общественных территорий из 15 признаны победителем для реализации в 2024 году", - написал он.

Балицкий отметил, что жители города активно участвовали в голосовании, которое проводилось очно и в онлайн-формате. "Наши жители увидели в этом реальную возможность не просто благоустроить территории, но и сделать их максимально комфортными, современными, удобными для людей", - подчеркнул он.