"Вконтакте" запустила бета-версию приложения "VK Знакомства" на Android

В ближайшее время появятся версии для iOS и Rustore, отметили в пресс-службе компании

МОСКВА, 29 июня./ТАСС/. Социальная сеть "Вконтакте" запустила бета-версию мобильного приложения "VK Знакомства" для пользователей на платформе Android, версия на iOS появится в ближайшее время. Об этом сообщили в пресс-службе "Вконтакте".

"Вконтакте" представила бета-версию отдельного приложения "VK знакомства" для мобильных устройств Android. В ближайшее время появятся версии для iOS и Rustore", - сообщили в пресс-службе.

Новое приложение поддерживает все существующие функции сервиса "VK знакомства". Зарегистрироваться и войти в приложение можно с помощью VK ID - единого аккаунта для всех проектов VK. Отмечается, что пользователи "VK знакомств" не встретят в сервисе своих друзей из "Вконтакте" и пользователей из черного списка.

Также в приложении есть премиум-функции для расширения возможностей профиля.

В мае 2023 года компания Match Group, которой принадлежит сервис онлайн-знакомств Tinder, объявила, что прекратит свою деятельность в России к 30 июня. Match Group, помимо Tinder, также владеет сервисами Match.com, Meetic, OkCupid, Hinge, PlentyOfFish, Ship и OurTime.