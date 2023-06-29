Инвестиционный потенциал кино на Дальнем Востоке оценили в 1 млрд рублей до 2030 года

По данным пресс-службы Фонда поддержки регионального кинематографа, ежегодно в рамках киноиндустрии ДФО создается 1 650 рабочих мест

КАЛИНИНГРАД, 29 июня. /ТАСС/. Инвестиционный потенциал киноиндустрии в Дальневосточном федеральном округе до 2030 года оценили в 1 млрд рублей. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Фонда поддержки регионального кинематографа по итогам сессии "Перспективы развития кино на Дальнем Востоке и Арктике" на форуме регионального "Новый вектор" в Светлогорске.

"Инвестиционный потенциал развития кинематографа в ДФО - 1 млрд рублей до 2030 года. В рамках модели рибейта на один вложенный рубль система получает три рубля. В год в рамках киноиндустрии региона создается 1 650 рабочих мест. Школы креативных индустрий, как база для дальнейшего развития проектов, действуют в Хабаровске, Чите, Благовещенске. Ученики 9-16 лет знакомятся с индустрией кино и получают возможность участвовать в летних практиках", - говорится в сообщении пресс-службы.

Вместе с тем, в округе ощущается нехватка современного оборудования, недостаточно развита система локейшн-туров, ощущается нехватка квалифицированных кадров, отметили участники дискуссии. Художественный руководитель киностудии "Саха-фильм" Алексей Романов сообщил, что, несмотря на успехи киноиндустрии в Якутии, сдерживающим фактором является отсутствие в федеральном и региональном реестре государственного заказа на сферы кинопроизводства. Именно по этой причине, по его мнению, региональные власти не могут выделить целевое финансирование из бюджета на развитие киноотрасли.

Романов отметил необходимость расширения опыта кинокомиссий, учреждения собственного дальневосточного питчинга - презентаций кинопроектов. Еще одно предложение - создать единую Ассоциацию кинокомиссий России, отмечается в сообщении пресс-службы.

Генеральный продюсер компании "Байкал-кино" Дина Подпругина отметила, что Бурятия находится в стадии становления опыта работы кинокомиссии, хотя региональный кинематограф имеет значительный потенциал. Уникальные природные локации Бурятии создают в этом отношении дополнительные возможности. Подпругина отметила необходимость повышения образовательного потенциала молодых работников киноотрасли. Форумные компании, кинофестивали, по ее мнению, создают дополнительный ресурс для развития.

Генеральный директор АНО "Северный характер" из Мурманской области Светлана Солдатова обратила внимание на экологическую составляющую кинопроцесса. Учитывая настроение местных жителей, часто недовольных вторжением киногрупп в местную экологическую среду, по ее словам, на Кольском полуострове реализуются сразу несколько проектов, минимизирующих экологические издержки.

О форуме

Форум регионального кино "Новый вектор" собрал более 200 представителей 40 регионов России и зарубежных стран. С 28 июня по 1 июля в Калининграде и Светлогорске его участники обсуждают пути развития кино в регионах. Мероприятие проводится при поддержке Минкультуры России, правительства Калининградской области и Президентского фонда культурных инициатив. Организаторами выступили Фонд поддержки регионального кинематографа Союза кинематографистов России, правительство Калининградской области, кинокомиссия Калининградской области, АНО "Фестивальная дирекция" региона.