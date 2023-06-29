Несколько регионов заинтересовались луганским мороженым, которому Путин предрек успех

Коммерческий директор Луганского хладокомбината Галина Филимошина отметила, что интерес проявили дистрибьюторы из Подмосковья, Воронежской и Белгородской областей, а также продукцию уже начали поставлять в Ростовскую область

ЛУГАНСК, 29 июня. /ТАСС/. Дистрибьюторы из нескольких регионов заинтересовались луганским мороженым "Королевское. Ваше вкуснейшество", которому президент России Владимир Путин предрек будущее на "большом рынке". Об этом сообщила ТАСС коммерческий директор Луганского хладокомбината Галина Филимошина.

"Когда появились новости о том, что мы выиграли конкурс брендов, нам посыпались предложения о сотрудничестве от дистрибьюторов, которые занимаются мороженым. Звонили дистрибьюторы из Московской, Воронежской, Белгородской областей", - сказала она.

Филимошина добавила, что в линейку бренда "Королевское. Ваше вкуснейшество" входит более 40 наименований. Две-три недели назад продукция Луганского хладокомбината уже начала поступать на полки других регионов России, в частности, в Ростовскую область.

Производитель до конца года рассчитывает поставить свое мороженое в сети супермаркетов в Центральном и Южном федеральных округах, а в перспективе планируются поставки по всей России. Сейчас на хладокомбинате работают пять производственных линий, закуплена шестая. Номинальная мощность производства - около 15-20 тыс. тонн мороженного в год.

Филимошина рассказала, что планируется к запуску новый вид мороженого. По ее словам, это будет уникальный продукт, которого не делает никто в России. Однако пока она воздержалась от подробностей.

Компания приехала в столицу, победив в конкурсе новых отечественных брендов. Она стала финалистом в номинации "Продовольственные товары".