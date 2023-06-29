29 июня, 17:28,
обновлено 29 июня, 17:46

Россия может ограничить с октября ввоз из недружественных стран семян пшеницы, ржи, ячменя

Правительство утвердило соответствующий перечень семян сельхозкультур

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило перечень семян сельхозкультур, ввоз которых из недружественных стран может быть ограничен с 1 октября по 31 декабря 2023 года. В перечень включены пшеница, рожь и ячмень, соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портал правовой информации.

"Утвердить прилагаемый перечень отдельных видов товаров, в отношении которых с 1 октября по 31 декабря 2023 года включительно могут применяться количественные ограничения на ввоз из иностранных государств и территорий, совершающих в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия. <…> Семена сельскохозяйственных культур", - говорится в постановлении. 

Теги:
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