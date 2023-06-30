Yomiuri: ЕС намерен снять запрет на импорт продовольствия из Японии

Соответствующую инициативу продвигает Еврокомиссия на фоне укрепления отношений с восточноазиатской страной, сообщила газета

ТОКИО, 30 июня. /ТАСС/. Евросоюз намерен полностью снять запрет на импорт продовольствия из Японии, введенный после аварии на АЭС "Фукусима-1". Об этом в пятницу со ссылкой на источники сообщила газета Yomiuri.

Запрет распространяется на морепродукты, грибы и некоторые другие виды продовольствия, экспортируемые из районов вблизи аварийной станции. Ожидается, что страны ЕС одобрят отмену ограничений до запланированного на 13 июля визита японского премьер-министра Фумио Кисиды в штаб-квартиру Евросоюза в Брюсселе.

Как отмечает Yomiuri, инициативу по снятию запрета продвигает Еврокомиссия, исходя из продолжающегося укрепления отношений Европы и Японии.

Из-за цунами на АЭС "Фукусима-1" в марте 2011 года вышли из строя системы энергоснабжения и охлаждения, в результате чего произошло расплавление ядерного топлива в трех реакторах, что сопровождалось взрывами и выбросами радиации в атмосферу. Были заражены обширные прилегающие территории, откуда эвакуировали десятки тысяч людей.