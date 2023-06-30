Глава Минсельхоза Японии обсудит запрет на импорт продовольствия с комиссаром ЕС

Тэцуро Номура заявил, что в Евросоюзе наблюдается позитивное отношение к перспективе отмены запрета

ТОКИО, 30 июня. /ТАСС/. Министр сельского хозяйства, лесоводства и рыболовства Японии Тэцуро Номура заявил, что 3 июля проведет переговоры с еврокомиссаром по вопросам сельского хозяйства Янушем Войцеховским на тему отмены запрета на импорт японского продовольствия в ЕС, введенного после аварии на АЭС "Фукусима-1".

"Сейчас в ЕС наблюдается позитивное отношение к перспективе отмены запрета. Я призову [Войцеховского] содействовать этому процессу", - заявил глава ведомства на пресс-конференции в Токио.

Ранее газета Yomiuri проинформировала, что страны ЕС одобрят отмену ограничений до запланированного на 13 июля визита премьер-министра Японии Фумио Кисиды в штаб-квартиру Евросоюза в Брюсселе. Инициатива по снятию запрета, который распространяется на морепродукты, грибы и некоторые другие виды продовольствия, экспортируемых из районов вблизи аварийной атомной станции, продвигается Еврокомиссией исходя из продолжающегося укрепления отношений Европы и Японии.

Из-за цунами на АЭС "Фукусима-1" в марте 2011 года вышли из строя системы энергоснабжения и охлаждения, в результате чего произошло расплавление ядерного топлива в трех реакторах, что сопровождалось взрывами и выбросами радиации в атмосферу. Были заражены обширные прилегающие территории, откуда эвакуировали десятки тысяч людей.