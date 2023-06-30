Группа S7 приняла решение об объединении авиакомпаний "Сибирь" и "Глобус"

После завершения реорганизации АО "Авиакомпания "Сибирь" продолжит свою деятельность, ООО "Глобус" прекратит свою деятельность

НОВОСИБИРСК, 30 июня. /ТАСС/. Группа S7 приняла решение о реорганизации авиакомпании "Глобус" путем присоединения к "Авиакомпании Сибирь", говорится в сообщении компании.

"Решением единственного акционера АО "Авиакомпания "Сибирь" принято решение о реорганизации в форме присоединения к нему общества с ограниченной ответственностью "Глобус", - говорится в сообщении.

Уточняется, что после завершения реорганизации АО "Авиакомпания "Сибирь" продолжит свою деятельность, ООО "Глобус" прекратит свою деятельность.

"Глобус" входит в S7 Group, ранее она выполняла рейсы под брендом S7, потом сертификат эксплуатанта компании был приостановлен, но позже возобновлен. Планировалось, что "Глобус" возобновит полеты под брендом дочернего для S7 лоукостера Citrus. Но проект создания лоукостера был заморожен в июне этого года.