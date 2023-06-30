Ректор СПбГЭУ вошел в совет директоров "Газпрома"

Игорь Максимцев занял место экс-ректора РАНХиГС Владимира Мау

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Ректор Санкт-Петербургского государственного экономического университета (СПбГЭУ) Игорь Максимцев вошел в новый состав совета директоров "Газпрома" вместо экс-ректора РАНХиГС Владимира Мау. Соответствующее решение было принято акционерами на годовом собрании холдинга.

Акционеры "Газпрома" также переизбрали 10 действующих членов совета директоров холдинга: председателя правления Газпромбанка Андрея Акимова, председателя совета директоров "Газпрома", специального представителя президента РФ по взаимодействию с ФСЭГ Виктора Зубкова, вице-премьера - министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера, вице-премьера РФ Александра Новака, министра энергетики РФ Николая Шульгинова, министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева, заместителя председателя правления "Газпрома" Виталия Маркелова, первого заместителя генерального директора "Газпром экспорта" Михаила Середу, ректора РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина, профессора Виктора Мартынова.

В совет директоров "Газпрома" входят 11 человек.

Новый совет директоров "Газпрома" избран сроком сразу на три года.

Также на годовом собрании акционеры избрали членов ревизионной комиссии, в которую вошли заместитель директора департамента Минэнерго России Глеб Костенко, заместитель директора департамента Минтранса РФ Михаил Сорокин, директор департамента Минэнерго России Елена Медведева, заместитель директора департамента Минэкономразвития России Дмитрий Шведов, заместитель директора департамента Минфина России Алексей Яковлев.