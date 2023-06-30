В аэропорту Сиднея задержали или отменили более 100 рейсов из-за неблагоприятной погоды

По прогнозам метеорологов, сложные погодные условия с сильным порывистым ветром сохранятся до конца дня

СИДНЕЙ, 30 июня. /ТАСС/. Свыше 100 авиарейсов были задержаны в пятницу в аэропорту Сиднея из-за неблагоприятных погодных условий. Как сообщает пресс-служба аэропорта, некоторые из них были отменены.

Отмечается, что из-за сильного, порывистого ветра в аэропорту им. Кингсфорда Смита были задержаны более 100 внутренних и международных рейсов, часть из которых позднее отменили или перенесли на другой день. "Наземная службы Airservices Australia вывела из эксплуатации одну из взлетно-посадочных полос аэропорта. 48 внутренних авиарейсов были отменены для обеспечения безопасности [пассажиров] из-за неблагоприятной погоды", - указал пресс-секретарь аэропорта, отметив, что еще свыше 50 международных и внутренних рейсов были задержаны.

По прогнозам метеорологов, сложные погодные условия с сильным порывистым ветром сохранятся до конца дня.

Ранее наземные службы аэропорта Сиднея сообщали о задержках рейсов из-за "нехватки персонала". "Задержки и отмены рейсов, вероятно, будут фиксироваться в течение следующих шести месяцев, что обусловлено нехваткой авиадиспетчеров у наземных служб аэропорта. Нам потребуется время, чтобы набрать достаточное количество обученных сотрудников", - сказал директор Flight Centre Australia Грэм Тернер.