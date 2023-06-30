Власти Нидерландов ввели новые правила экспорта оборудования для производства чипов

Одним из крупнейших экспортеров продвинутого полупроводникового оборудования из Нидерландов является Китай

ГААГА, 30 июня. /ТАСС/. Правительство Нидерландов ввело новые правила экспорта наиболее продвинутого оборудования для полупроводникового производства. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении МИД Нидерландов.

"Это означает, что в Нидерландах определенное оборудование будет попадать под требования о национальном лицензировании", - говорится в документе. Эта процедура в числе прочего предусматривает, что последнее слово в вопросе экспорта оборудования будет оставаться за правительством.

Новые правила вступают в силу с 1 сентября. Они касаются ряда специфических технологий для разработки и производства наиболее продвинутых полупроводников, которые могут применяться в военной сфере. "Неконтролируемый экспорт подобной продукции и технологий может нести угрозу для национальной безопасности, - отметили в правительстве. - Нидерланды должны быть особенно ответственными, поскольку страна играет уникальную и лидирующую роль в этой сфере". Голландские власти подчеркнули, что новые правила не касаются какой-либо конкретной страны. Одним из крупнейших экспортеров наиболее продвинутого полупроводникового оборудования из Нидерландов является Китай.

"Мы предприняли этот шаг в интересах национальной безопасности, - заявила министр внешней торговли и развития сотрудничества Нидерландов Лише Шрайнемахер. - Хорошо, что заинтересованные компании теперь знают, чего ожидать. Это позволит им вовремя адаптироваться к новым правилам". "Мы очень тщательно изучили вопрос и постарались быть как можно более четкими, - добавила она. - Таким образом, мы можем решить чувствительные вопросы без лишних перебоев в глобальном производстве чипов".

Соединенные Штаты в октябре прошлого года ввели ограничения на экспорт полупроводников в КНР, пытаясь помешать Пекину в разработке новейших технологий. Американская сторона также опасается, что в системе внешнеторгового контроля могут появиться лазейки, если Япония и Нидерланды, чьи предприятия занимают ведущие позиции в мире в производстве соответствующего оборудования, продолжат осуществлять поставки Китаю. По этой причине Вашингтон обратился к Токио и Амстердаму с просьбой присоединиться к подобным антикитайским мерам.