В ГД внесли законопроект освобождения от НДФЛ региональных и местных грантов для граждан

В настоящее время норма об освобождении от НДФЛ действует на федеральном уровне для проектов, которые реализуются гражданами за счет средств президентских грантов

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об освобождении от налогообложения (НДФЛ) региональных и местных грантов, а также премий, получаемых гражданами. Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента. Поправки вносятся в Налоговый кодекс РФ.

Законопроект предполагает предоставление налоговой преференции физлицам, которые принимают участие в конкурсных процедурах на получение грантов в денежной или натуральной форме, а также в виде оплаты стоимости проезда к месту проведения соревнований, конкурсов, иных мероприятий и обратно, питания и предоставления помещения во временное пользование, за счет бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов.

"Гранты, получаемые физическими лицами, как правило, направлены на развитие общественных инициатив, улучшение благоустройства городской среды, помощь незащищенным слоям населения, в том числе пожилым гражданам. Перечень таких мероприятий должен быть согласован высшим исполнительным органом субъекта Российской Федерации или решением представительного органа местного самоуправления", - говорится в пояснительной записке.

В настоящее время норма об освобождении от НДФЛ действует на федеральном уровне для проектов, которые реализуются гражданами за счет средств президентских грантов. "Предоставление возможности не платить налоги с таких грантов позволит направить больший объем средств на реализацию мероприятий по указанным направлениям", - указывают в кабмине.