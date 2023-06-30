"Инарктика" выплатит дивиденды по итогам I квартала 2023 года в 10 рублей на акцию

Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, определено 11 июля

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Акционеры "Инарктики" приняли решение выплатить дивиденды по итогам первого квартала 2023 года в размере 10 рублей на одну обыкновенную акцию, следует из материалов компании.

Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, определено 11 июля. Оставшуюся часть прибыли акционеры решили оставить в распоряжении общества.

Акционеры также приняли решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям по итогам 2022 года.

По итогам 2020 года "Русская аквакультура" (теперь "Инарктика") направила на дивиденды 439,4 млн рублей (5 рублей на обыкновенную акцию). За первый квартал 2021 года компания направила на дивиденды 351,5 млн рублей (4 рубля на акцию), такие же выплаты были и по итогам полугодия. До этого компания не выплачивала дивиденды. По итогам девяти месяцев 2021 года акционеры "Русской аквакультуры" также утвердили дивиденды в размере 4 рубля на акцию. За девять месяцев 2022 года "Инарктика" выплатила 15 рублей на акцию.

"Инарктика" (бывшая "Русская аквакультура") - одна из ведущих компаний на российском рыбном рынке, специализирующаяся на товарном выращивании рыбы, основана в 1997 году как ГК "Русское море". В настоящее время компания владеет правами на 35 участков для выращивания лосося и радужной форели. Основным акционером компании является Максим Воробьев (48%).