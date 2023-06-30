Виктор Зубков вновь возглавил совет директоров "Газпрома"

Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер переизбран заместителем председателя совета директоров холдинга

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Специальный представитель президента РФ по взаимодействию с Форумом стран - экспортеров газа (ФСЭГ) Виктор Зубков вновь избран председателем совета директоров "Газпрома". Об этом говорится в сообщении компании.

Зубков возглавляет совет директоров "Газпрома" с 2008 года.

Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер переизбран заместителем председателя совета директоров холдинга.

Годовое собрание акционеров "Газпрома" в пятницу утвердило новый состав совета директоров холдинга сроком на три года. В него вошел ректор Санкт-Петербургского государственного экономического университета (СПбГЭУ) Игорь Максимцев, заменивший экс-ректора РАНХиГС Владимира Мау.

Акционеры "Газпрома" также переизбрали 10 действующих членов совета директоров холдинга: председателя правления Газпромбанка Андрея Акимова, председателя совета директоров "Газпрома", специального представителя президента РФ по взаимодействию с ФСЭГ Виктора Зубкова, вице-премьера - министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера, вице-премьера РФ Александра Новака, министра энергетики РФ Николая Шульгинова, министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева, заместителя председателя правления "Газпрома" Виталия Маркелова, первого заместителя генерального директора "Газпром экспорта" Михаила Середу, ректора РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина, профессора Виктора Мартынова.

В совет директоров "Газпрома" входят 11 человек.