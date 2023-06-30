Участники семинара ОПЕК обсудят энергобезопасность, энергопереход и финансирование отрасли

Он пройдет 5-6 июля во дворце Хофбург в Вене

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Участники 8-го Международного семинара ОПЕК обсудят в ходе дискуссий такие вопросы, как обеспечение энергетической безопасности, стабильность рынков, энергопереход и финансирование энергетической отрасли.

Семинар пройдет 5-6 июля во дворце Хофбург в Вене. Основная тема мероприятия звучит как "На пути к устойчивому и инклюзивному энергетическому переходу". ТАСС является официальным медиапартнером семинара.

Как следует из опубликованной на сайте семинара программы, в ходе двухдневного обсуждения состоятся 11 сессий с участием министров ряда нефтедобывающих стран, представителей международных организаций и руководителей крупных энергетических компаний.

В первый день, 5 июля, мероприятие откроют приветственными речами генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс и президент конференции ОПЕК в 2023 году, министр горнодобывающей промышленности и углеводородов Экваториальной Гвинеи Антонио Обуру Ондо. После этого будет проведена специальная вступительная сессия с участием министра энергетики Саудовской Аравии, принца Абдель Азиза бен Сальмана.

В целом за два дня участники семинара обсудят разные темы, касающиеся развития энергетической отрасли: стабильность рынков и энергобезопасность, энергетическая трилемма (доступность энергии, сокращение выбросов и энергобезопасность), инвестиции в отрасль, технологии снижения выбросов парниковых газов, энергопереход, искоренение энергетической бедности и диверсификация энергетических экономик.

Предыдущий Международный семинар ОПЕК состоялся пять лет назад - в июне 2018 года. Тогда в мероприятии приняли участие 950 делегатов из 50 стран мира. Изначально следующий семинар должен был пройти в 2021 году, однако был отложен из-за пандемии коронавируса.