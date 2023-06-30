"Лента" не будет выплачивать дивиденды за 2022 год

Компания ни разу не выплачивала дивиденды

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Акционеры МКПАО "Лента" (один из крупнейших российских ретейлеров "Лента") на годовом общем собрании приняли решение не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года, говорится в сообщении компании.

"Прибыль общества по результатам 2022 года не распределять, дивиденды не выплачивать", - говорится в сообщении.

"Лента" ни разу не платила дивиденды, хотя и намеревалась начать выплаты. Так, в конце 2021 года компания допускала начало выплат в 2022 году, однако совет директоров ретейлера в прошлом году рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2021 финансового года.

"Лента" - один из ведущих российских ретейлеров и крупнейшая в России сеть гипермаркетов. Компания по состоянию на 31 марта 2023 года управляла 259 гипермаркетами, 568 супермаркетами и магазинами "Мини Лента" в более чем 200 населенных пунктах России.