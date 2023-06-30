Россия с 5 июля повысит экспортную пошлину на пшеницу до 2 609,6 рубля за тонну

В настоящее время действует ставка в размере 2 473,3 рубля за тонну

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Размер пошлины на экспорт пшеницы и меслина (смесь пшеницы и ржи) из РФ с 5 по 11 июля 2023 года включительно повышается до 2 609,6 рубля против действующей сейчас ставки в размере 2 473,3 рубля за тонну. Об этом говорится в материалах Минсельхоза РФ.

Пошлина на ячмень сохранится на нулевой отметке, пошлина на кукурузу будет понижена до 832,7 рубля против 937,8 рубля за тонну.

Ставка экспортной пошлины на пшеницу рассчитана исходя из индикативной цены в размере $245 за тонну, на ячмень - $178,1 за тонну, на кукурузу - $201,7 за тонну.

"Плавающая" пошлина на экспорт зерновых из РФ действует с 2 июня 2021 года. Минсельхоз определяет размер пошлины сроком на одну неделю из расчета индикативной цены в соответствии с данными о заключаемых контрактах на Мосбирже. До 1 июля 2022 года пошлины рассчитывались в долларах, а затем были переведены в рубли.