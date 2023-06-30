"Транснефть" выплатит дивиденды за 2022 год в 16,665 тыс. рублей на акцию любого типа

Всего на выплату дивидендов компания направит около 120,81 млрд рублей.

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. "Транснефть" выплатит дивиденды по итогам 2022 года в размере 16,665 тыс. рублей на каждую обыкновенную и привилегированную акцию, следует из сообщения компании.

Всего на выплату дивидендов за 2022 год компания направит около 120,81 млрд рублей.

Датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, установлено 20 июля.

Уставный капитал "Транснефти" составляет 7 млн 249 тыс. 343 рублей и разделен на 5 млн 694 тыс. 468 обыкновенных акций и 1 млн 554 тыс. 875 привилегированных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая.

"Транснефть" выплачивала дивиденды за 2021 год в размере 10,497 тыс. рублей по обыкновенным и привилегированным акциям (76,1 млрд рублей в сумме). За 2020 год компания направляла на дивиденды 9,224 тыс. рублей на акцию любого типа (суммарно 66,87 млрд рублей).

В декабре 2021 года "Транснефть" сообщала о планах перейти на выплату дивидендов дважды в год, начиная с промежуточных дивидендов за первое полугодие 2022 года.

О компании

"Транснефть" - российская транспортная монополия, оператор магистральных нефтепроводов России.

Государству принадлежит 78,55% уставного капитала компании, или 100% голосующих акций.