"Черкизово" не будет выплачивать дивиденды по результатам 2022 года

Акционеры компании также решили оставить нераспределенной чистую прибыль по результатам 2022 года

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Акционеры "Черкизово" на годовом собрании приняли решение не выплачивать дивиденды по результатам 2022 года, следует из материалов компании.

Чистую прибыль по результатам прошлого года решено оставить нераспределенной.

В декабре 2022 года акционеры группы "Черкизово" утвердили решение о выплате дивидендов по итогам 2021 года в размере 148,05 рубля на каждую обыкновенную акцию.

"Черкизово" - один из крупнейших в России производителей мяса птицы, свинины и другой мясной продукции. Компания также занимается растениеводством.

Уставный капитал "Черкизово" разделен на 42 млн 222 тыс. 042 акции номиналом 1 копейка. Основными акционерами компании являются гендиректор "Черкизово" Сергей Михайлов, председатель совета директоров Евгений Михайлов и Лидия Михайлова (в совокупности им принадлежит около 90% акций группы). Испанская компания Grupo Fuertes владеет 11,12% акций компании.