Решетников предложил построить парк развлечений в Уральском федеральном округе

По мнению министра экономического развития России, он расширит возможности семейного туризма в округе для путешествий на автомобилях

ТОБОЛЬСК /Тюменская область/, 30 июня. /ТАСС/. Парк развлечений предложили построить в одном из регионов Уральского федерального округа. С инициативой выступил министр экономического развития России Максим Решетников на заседании Совета при полпреде президента в Уральском федеральном округе.

"На территории Уральского округа один крупный парк развлечений может и должен быть. Мы не определяем конкретные регионы, губернаторы сами с инвесторами могут договориться. Нам нужны такие тематические парки, чтобы семьи с детишками могли сесть в машину и доехать, отдохнуть, посетить мероприятия. Для развития автомобильного туризма нам крайне важно такие объекты иметь", - сказал Решетников.

О собственных кейсах развития внутреннего туризма рассказали губернаторы регионов Урала. Так, в Тюменской области все более популярной туристической точкой становится Тобольск - число туристов, посещающих Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник, с 2009 года выросло в 20 раз и достигло 800 тыс. человек, сказал губернатор Тюменской области Александр Моор на заседании. Губернатор отметил, что главный вызов для властей сейчас - создание комфортной городской среды для местного населения и гостей города, развитие предпринимательских инициатив и снижение оттока молодежи. А увеличение турпотока потребует увеличения номерного фонда отелей и гостиниц в городе. Моор добавил, что в инфраструктуру Тобольска уже вложили около 20 млрд рублей, запустили 11 музейных комплексов.

"Урал уже давно не только промышленный центр страны, но и туристический. Туризм - ключевая точка. Неслучайно местом проведения совещания выбрали Тобольск. Яркий пример, как можно качественно изменить территорию и создать новый туристический центр буквально за несколько лет", - сказал Решетников.

На заседании Совета при полномочном представителе президента в УрФО Владимире Якушеве, который проходит в Тобольске при участии министра экономического развития России Максима Решетникова, обсуждают возможности по привлечению инвестиций в регионы округа, в частности за счет развития туристического потенциала.