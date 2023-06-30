"Славнефть" не будет выплачивать дивиденды по результатам 2022 года

Акционеры решили направить 536,6 млн рублей из чистой прибыли на погашение обязательств по кредитам и займам

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Совместное предприятие "Роснефти" и "Газпром нефти" - "Славнефть" - не будет выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям за 2022 год, сообщила компания.

Акционеры решили направить практически все 536,6 млн рублей из чистой прибыли на погашение обязательств по кредитам и займам, говорится в сообщении.

"Славнефть" входит в десятку крупнейших нефтяных компаний России по объему добычи нефти. Нефтеперерабатывающий комплекс "Славнефти" включает два крупных предприятия - ПАО "Славнефть-ЯНОС" (Ярославская область) и ОАО "Мозырский НПЗ" в Белоруссии.