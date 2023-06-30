30 июня, 13:17,
обновлено 30 июня, 13:36

Путин поручил продлить поддержку производителей вычислительного и телеком-оборудования

Об этом говорится в перечне поручений по итогам встречи президента с членами "Деловой России"

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству продлить действие механизмов поддержки отечественных производителей вычислительной техники и телекоммуникационного оборудования, говорится в перечне поручений по итогам встречи главы государства с членами общероссийской общественной организации "Деловая Россия".

"Обеспечить продление действия механизмов поддержки производителей отечественной вычислительной техники и телекоммуникационного оборудования", - отмечается в документе. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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