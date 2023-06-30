Путин поручил продлить поддержку производителей вычислительного и телеком-оборудования

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству продлить действие механизмов поддержки отечественных производителей вычислительной техники и телекоммуникационного оборудования, говорится в перечне поручений по итогам встречи главы государства с членами общероссийской общественной организации "Деловая Россия".
"Обеспечить продление действия механизмов поддержки производителей отечественной вычислительной техники и телекоммуникационного оборудования", - отмечается в документе.