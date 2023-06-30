В Югре планируют выплачивать 100 тыс. рублей награжденным за успехи в СВО

В ХМАО также намерены выплачивать по 150 тыс. рублей военнослужащим по контракту уже в первый месяц прохождения службы в зоне спецоперации

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 30 июня. /ТАСС/. Военнослужащие, получившие государственные награды за участие в специальной военной операции, будут получать в Ханты-Мансийском автономном округе по 100 тыс. рублей. Соответствующее решение приняли в пятницу на заседании правительства Югры.

"Правительство Югры внесло изменения в региональный перечень прав, льгот, социальных гарантий и компенсаций гражданам, принимающим участие в специальной военной операции, и членам их семей. Все военнослужащие по контракту, мобилизованные, граждане, вступившие в добровольческие формирования, содействующие выполнению задач, возложенных на ВС Российской Федерации, теперь имеют право на получение региональной выплаты в размере 100 тыс. рублей при награждении государственными наградами за участие в СВО", - говорится в сообщении.

Также в Югре изменили условия предоставления денежной выплаты в размере 150 тыс. рублей гражданам, поступившим на военную службу по контракту через военный комиссариат автономного округа. Если ранее она производилась по окончании четырехмесячного периода, то теперь будет выплачиваться в первый месяц прохождения военной службы для выполнения задач специальной военной операции.