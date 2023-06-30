Кабмин РФ выделит 104,9 млн рублей на развитие зарядной инфраструктуры для электромобилей

Размер межбюджетного трансфера для Красноярского края составляет 41,4 млн рублей, для Курской области - 27,6 млн рублей, для Ярославской области - 35,88 млн рублей

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Правительство РФ распорядилось выделить Минэнерго России из резервного фонда 104,9 млн рублей на развитие зарядной инфраструктуры для электромобилей в регионах РФ - в частности, в Красноярском крае, Курской и Ярославской области. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

"Выделить в 2023 году Минэнерго России из резервного фонда РФ бюджетные ассигнования в размере 104,88 млн рублей для предоставления иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ в целях софинансирования расходных обязательств <...>, возникающих при реализации мероприятий по развитию зарядной инфраструктуры для электромобилей, связанных с вводом в эксплуатацию 38 объектов зарядной инфраструктуры для электромобилей на территории субъектов РФ", - говорится в документе.

Размер межбюджетного трансфера для Красноярского края составляет 41,4 млн рублей, для Курской области - 27,6 млн рублей, для Ярославской области - 35,88 млн рублей.

При этом Минэнерго должно в срок не позднее 30 календарных дней с момента опубликования распоряжения обеспечить заключение соглашений о предоставлении указанных межбюджетных трансфертов, а также обеспечить контроль за целевым и эффективным использованием указанных средств. Доклад о проделанной работе Минэнерго необходимо предоставить в правительство до 1 февраля 2024 года.