Стоимость акций превысила $192,21

ТАСС, 30 июня. Капитализация Apple второй раз в истории превысила $3 трлн. Об этом свидетельствуют данные американской биржи Nasdaq.

На торгах в пятницу стоимость акций после 09:42 (16:42 мск) превысила $192,21, поднявшись примерно на 1,38%, в результате чего капитализация компании превысила $3 трлн.

Первый раз компания достигала такой капитализации 3 января 2022 года. Тогда стоимость акций превысила $182,85, однако позднее стоимость акций незначительно снизилась - до 182,52, в результате капитализация опустилась ниже отметки $3 трлн.

Apple была основана 1 апреля 1976 года Стивом Возняком и Стивом Джобсом. Для финансирования предприятия Джобс продал свой автомобиль, а Возняк - дорогой калькулятор. Сегодня компания производит смартфоны iPhone, планшеты iPad, компьютеры iMac, ноутбуки MacBook и другую электронику и гаджеты. Корпорация со штаб-квартирой в американском городе Купертино является одной из крупнейших в мире.