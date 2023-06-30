Запрет на перевозки по территории РФ фурами недружественных стран продлили до 30 декабря

Постановление правительства также сокращает перечень товаров, на которые не распространяется запрет на перевозки, сообщил Минтранс РФ

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Запрет на осуществление грузоперевозок по территории России на фурах недружественных стран продлен до 30 декабря 2023 года. Об этом говорится в сообщении Минтранса РФ. Изначально предполагалось, что запрет будет действовать до 30 июня.

"Запрет на международные автомобильные перевозки ряда грузов по территории России транспортными средствами недружественных государств продлен до 30 декабря 2023 года", - отмечается в сообщении.

Принятое постановление правительства также сокращает перечень товаров, на которые не распространяется запрет на перевозки. Сейчас таких категорий товаров останется 20, среди них алкогольные напитки, фрукты и орехи, табак и другие.

Из списка исключений были убраны средства наземного транспорта, электрические машины и оборудование, звукозаписывающая аппаратура, а также парфюмерные, косметические или туалетные средства и другие товары.

Как отмечается в сообщении министерства, принятые меры направлены на обеспечение участия российских перевозчиков в международных грузовых автоперевозках в сообщении со странами ЕС.

"Также исключается возможность получения иностранными перевозчиками сверхприбыли при осуществлении международных автомобильных перевозок по территории России", - отметили также в Минтрансе. Там добавили, что данное решение направлено на сохранение логистических экспортно-импортных цепочек.

О запрете

В марте пресс-служба Минтранса сообщала ТАСС, что перечень товаров, которые не попадают под запрет на перевозку европейскими фурами, может быть сокращен.

Правительство РФ в октябре 2022 года установило запрет на грузовые автомобильные перевозки по территории страны для компаний из стран ЕС, Норвегии, Украины и Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии. В документе предусмотрен ряд товаров, на перевозку которых данное ограничение не распространяется. В их числе различные виды продовольствия, готовые товары, ингредиенты, а также непродовольственные грузы.