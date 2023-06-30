Краснодар, Курск и Ярославль получат 100 млн рублей на зарядные станции для электромобилей

В эксплуатацию планируют ввести 38 объектов

ТАСС, 30 июня. Краснодарский край, Курская и Ярославская области в 2023 году получат более 100 млн рублей из резервного фонда правительства России на развитие зарядной инфраструктуры для электромобилей. Соответствующее распоряжение правительства России разместили на федеральном портале нормативных правовых актов.

"Выделить в 2023 году Минэнерго России из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетные ассигнования в размере 104,88 млн рублей для предоставления иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации", - говорится в тексте распоряжения.

Средства направят на софинансирование расходов, связанных с вводом в эксплуатацию 38 объектов зарядной инфраструктуры для электромобилей. Так, Краснодарский край получит 41,4 млн рублей, Курская область - 27,6 млн рублей, Ярославская область - 35,8 млн рублей.

Минэнерго предстоит осуществить контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных ассигнований и предоставить доклад правительству России до 1 февраля 2024 года.