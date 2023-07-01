В Таджикистане базовые пенсии, оклады медиков, ученых и соцработников выросли на 20%

С 1 марта 2023 года в стране также увеличились на 25% должностные оклады военных и работников правоохранительных органов

ДУШАНБЕ, 1 июля. /ТАСС/. Размер базовой пенсии, оклады социальных работников, сотрудников учреждений сфер здравоохранения, образования, науки и социальной защиты, а также стипендии у студентов в Таджикистане увеличились на 20% с 1 июля по указу президента страны Эмомали Рахмона.

Согласно указу, опубликованному на сайте главы государства, базовая пенсия увеличивается до 250 сомони (2 047 рублей по курсу ЦБ Таджикистана на 1 июля), а базовый оклад работников сферы здравоохранения - до 440 сомони (3 603 рубля). Страховые пенсии, согласно документу, проиндексированы "в размере уровня инфляции последних двух лет на 16%". Повышение не касается президентских стипендий и стипендий курсантов военных вузов и Академии МВД Таджикистана.

Указ президента принят "в целях повышения уровня благосостояния и обеспечения социальной защиты населения". От размера базовой пенсии в Таджикистане считаются все надбавки к страховой части. Страховая пенсия формируется из выплат на протяжении трудовой деятельности.

С 1 марта этого года в стране также увеличились на 25% должностные оклады военных и работников правоохранительных органов.

Согласно обзорам Национального банка Таджикистана, уровень инфляции по итогам 2021 года составил 8%, в 2022 году - 4,2%. По последним опубликованным данным ЦБ, годовая инфляция в мае текущего года составляла 2,4%.