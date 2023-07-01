Пластический хирург и бренд-шеф вошли в топ вакансий с зарплатами до 1 млн рублей

Самые высокооплачиваемые вакансии предлагают в Москве и Санкт-Петербурге, показали результаты исследования

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Руководитель проекта по импорту автомобилей из Кореи, пластический хирург и механизатор-комбайнер на зерноуборочный комбайн вошли в рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий с зарплатами до 1 млн рублей. Об этом свидетельствуют результаты анализа исследовательского центра "Зарплаты.ру", который имеется в распоряжении ТАСС.

"Лидером топа стала вакансия руководителя проекта в московской компании, которая занимается импортом автомобилей. Сотруднику готовы платить до 1 млн рублей. Необходимо организовать офис в Сеуле, выстроить отношения с дилерами в Южной Корее, искать, заказывать, покупать и экспортировать автомобили, ежемесячный план закупок: 40 - 50 штук. Необходимы знание корейского и русского, понимание особенностей культуры и традиций и возможность регулярных командировок в Корею", - говорится в итогах исследования.

В рейтинг также вошла вакансия программиста с опытом работы от шести лет в Санкт-Петербурге, зарплата - от 800 тыс. рублей. Обязательное условие - работа из офиса по графику 5/2 с 14 до 22 часов. От 500 тыс. рублей предлагают пластическому хирургу в московской клинике, у него должно быть портфолио и своя база пациентов. Такой же заработок доступен бренд-шефу на проектной работе в городе Тольятти, ему будет необходимо разработать одну-две позиции в каждый раздел меню и обучить персонал приготовлению блюд.

Кроме того, в подборку попали вакансии с зарплатой до 500 тыс. рублей. Например, в Ростове-на-Дону нужен механизатор-комбайнер на зерноуборочный комбайн. Оклейщика автомобилей с опытом работы с автомобилями премиум-класса ищут в Москве - работа в центре города, есть кухня и раздевалка, за каждым сотрудником закреплен рабочий закрытый пост. Также в столице требуется монтажник кондиционеров, кроме непосредственно монтажа нужно будет забирать оборудование со склада и принимать оплату.