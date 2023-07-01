OceanGate Expeditions продолжает продавать билеты на погружение к месту крушения Титаника

На сайте компании доступна покупка двух экспедиций - с 12 по 20 июня и с 21 по 29 июня 2024 года

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Частная американская компания OceanGate Expeditions продолжает продавать билеты на свои туры к месту гибели лайнера "Титаник" в водах Северной Атлантики, несмотря на недавний инцидент с батискафом "Титан", который привел к гибели пяти человек. Расписание туров на 2024 год опубликовано на официальном сайте компании в разделе "Экспедиции".

На выбор доступны две экспедиции с 12 по 20 июня и с 21 по 29 июня 2024 года.

19 июня компания OceanGate Expeditions сообщила, что потеряла связь с аппаратом "Титан", предназначенным для доставки туристов к месту гибели "Титаника". Через три дня северо-восточное подразделение Береговой охраны США сообщило об обнаружении обломков рядом с "Титаником". Вскоре ведомство подтвердило, что это части пропавшего батискафа. Проведенный анализ показал, что все пассажиры глубоководного аппарата погибли.

На борту "Титана" находились президент и основатель компании OceanGate Expeditions Стоктон Раш, французский акванавт Поль-Анри Наржоле, британский миллиардер Хэмиш Хардинг, которому принадлежала компания Action Aviation по продаже и эксплуатации авиатехники, а также пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд, проживавший в Великобритании, и его сын - студент университета Стратклайда в Глазго Сулейман.