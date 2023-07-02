ГК Russ завершила сделку по приобретению оператора наружной рекламы Gallery

Новый объединенный оператор наружной рекламы будет действовать в рамках централизованной бизнес-структуры, сообщили в пресс-службе Russ

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Группа компаний Russ приобрела 100% доли в операторе наружной рекламы Gallery. Об этом в воскресенье сообщили ТАСС в пресс-службе Russ.

"Сделка завершена, переход права собственности осуществлен. Новый объединенный оператор наружной рекламы (OOH) будет действовать в рамках централизованной бизнес-структуры", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщил исполнительный директор группы компаний Russ Роберт Мирзоян, объединившись, два игрока рекламного рынка намерены создать высокотехнологичную компанию, которая будет развивать индустрию в России и сохранит лидерство. "В Gallery работает одна из самых профессиональных команд, и мы уверены, что, объединив усилия, сможем повысить эффективность работы для клиентов. Мы продолжим и дальше внедрять новые технологии, работать над прозрачностью и измерениями. У нас есть четкое видение развития Russ. Вопреки мнению некоторых коллег, резкое изменение цен не входит в наши планы", - привели его слова в пресс-службе.

Генеральный директор Gallery Мария Комарова отметила, что у объединенной компании есть потенциал дать дополнительный импульс к развитию технологий и индустрии в целом. "Желаем объединенной компании успеха на новом этапе развития и выражаем надежду на то, что они продолжат ответственно развивать индустрию наружной рекламы с учетом интересов всех ее участников", - добавила она.

Ранее ФАС согласовала сделку о приобретении "Стинн" (совладелец крупнейшего оператора наружной рекламы Russ Outdoor) 100% уставного капитала владельца оператора наружной рекламы Gallery - "Медиа-1 аутдор" и одобрила ее. Единственным владельцем головной структуры Gallery, как следует из данных СПАРК, является ООО "Медиа-1 аутдор".

По данным отраслевого измерителя наружной рекламы компании AdMetrix, общее количество рекламных конструкций в 50 городах мониторинга составляет 53 871. Из них на Gallery приходится 2 672 (доля 5%), на Russ Outdoor - 9 224 (доля 17%), что после заключения сделки суммарно составит долю в 22%. Согласно этим цифрам, после покупки Gallery компания Russ Outdoor по факту не получит доминирующего положения на рынке наружной рекламы. С точки зрения закона говорить о монопольном положении на рынке также не приходится, так как ФАС России рассматривает отрасль как единую, не выделяя сегменты телевизионной, печатной, наружной или какой-либо другой рекламы, ранее отметил в беседе с ТАСС исполнительный директор Ассоциации коммуникационных агентств России Валентин Смоляков.