Сургутская ГРЭС-1 приступила к модернизации одного из энергоблоков

Как отметил директор Сургутской ГРЭС-1 Олег Вергейчик, на блоке будет произведена полная замена турбины, генератора, а также комплекса тепломеханического оборудования, трансформаторов, устройств релейной защиты и автоматики

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 3 июля. /ТАСС/. Одна из крупнейших тепловых электростанций России - Сургутская ГРЭС-1 (входит в состав ПАО ОГК-2 - компания "Газпром энергохолдинг", ГЭХ) проведет модернизацию одного из энергоблоков, работающего почти 40 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Сургутской ГРЭС-1.

"На Сургутской ГРЭС-1 ПАО "ОГК-2" приступили к модернизации энергоблока № 16. Специалисты выполнили процедуру остановки и перевода в реконструкцию паротурбинной установки энергоблока № 16 мощностью 210 МВт", - сказано в сообщении.

Как отметил директор Сургутской ГРЭС-1 Олег Вергейчик, на оборудовании будет произведена полная замена турбины, генератора, а также комплекса тепломеханического оборудования, трансформаторов, устройств релейной защиты и автоматики. "Это исторический момент для Сургутской ГРЭС-1. Мы вывели в модернизацию 16-й энергоблок. Завершены все проектно-изыскательские и подготовительные работы. Подрядные организации приступили к демонтажу", - отметил Вергейчик.

Ввод в эксплуатацию турбоагрегата состоялся в декабре 1983 года. Всего на электростанции будут модернизированы четыре энергоблока. В январе 2023 года в реконструкцию был переведен энергоблок № 13, где в настоящее время завершается демонтаж нижнего строения фундамента.

Сургутская ГРЭС-1 - одна из крупнейших тепловых электростанций России. Установленная электрическая мощность 3 333 МВт. Установленная тепловая мощность - 903 Гкал. В состав основного оборудования входят 16 энергоблоков. Она вырабатывает около 22% от совокупной мощности всей энергосистемы Тюменской области и обеспечивает теплоэнергией половину жителей Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра). Электростанцией выработано более 1 трлн киловатт-часов электроэнергии.

ОГК-2 - компания тепловой генерации. Крупнейшими акционерами ПАО "ОГК-2" являются "Центрэнергохолдинг" (входит в ГЭХ) - 73,42% и "Газпром энергохолдинг" - 7,54%.