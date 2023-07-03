VK и "Таврида.АРТ" запустили образовательную программу по развитию личного бренда

По информации компании, ее старт запланировали в сентябре

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. VK Education вместе с образовательной платформой Skillbox и академией творческих индустрий арт-кластера "Таврида Меганом" открыл набор на бесплатную образовательную программу по созданию и развитию сильного личного бренда. Об этом сообщили в пресс-службе VK.

"VK Education в партнерстве с образовательной платформой Skillbox и академией творческих индустрий "Меганом" [проект арт-кластера "Таврида"] открывает набор на бесплатную образовательную программу, посвященную созданию и развитию сильного личного бренда. Проект ориентирован на авторов, блогеров, дизайнеров и других представителей креативных профессий", - сообщили в пресс-службе.

Чтобы подать заявку на программу "Личный бренд", нужно заполнить анкету и подать заявку до 19 июля. Количество мест на программе ограничено, отметили в пресс-службе. Онлайн-обучение стартует 24 июля на платформе Skillbox и продлится три недели.

Участники интенсива узнают, как позиционировать себя, выстраивать стратегию личного бренда, монетизировать и продвигать его, научатся создавать фирменный стиль, выступать перед аудиторией и реагировать на критику, пояснили в пресс-службе. Навыки будут закреплять на практике под руководством экспертов. Также в программе будут мастер-классы и лекции от экспертов VK. Они пройдут в сообществе "Арт-кластер "Таврида" в "ВКонтакте".

"По результатам обучения будут выбраны три лучших слушателя, которые получат бонусы для развития личного бренда, от VK - промоподдержку проектов в соцсети "ВКонтакте", от Skillbox - бесплатное обучение на курсе-симуляторе работы в digital-агентстве "SMM-специалист с нуля", от куратора - личная консультация с экспертом. Кроме того, все участники получат сертификаты о прохождении курса и скидку на обучение в Skillbox", - подчеркнули в пресс-службе.

Образовательная программа "Личный бренд" также проходит в офлайн-формате в академии "Меганом". Ее старт запланирован в сентябре 2023 года, добавили в пресс-службе.