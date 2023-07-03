В "Укргидроэнерго" заявили, что аварийное отключение блока на ЮУАЭС произошло 27 июня

По информации компании, это случилось по техническим причинам

КИЕВ, 3 июля. /ТАСС/. Первый блок Южно-Украинской АЭС был отключен 27 июня по техническим причинам. Об этом сообщила компания "Укргидроэнерго".

"27 июня по техническим причинам произошло аварийное отключение первого блока Южно-Украинской атомной электростанции. Мы задействовали все имеющиеся маневренные мощности для компенсации дефицита в объединенной энергосистеме", - говорится в сообщении Telegram-канала компании.

"Укрэнерго" сообщила 28 июня об аварийной помощи энергосистеме Украины со стороны Румынии и Польши. Помощь была запрошена, чтобы справиться с дефицитом мощности из-за отключения одного из атомных блоков, однако на какой станции это произошло, не сообщалось.

27 июня на Южно-Украинской АЭС прошла необъявленная инспекция Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Указывалось, что "проверка осуществлялась инспектором МАГАТЭ с участием инспектора Госатомрегулирования Украины", а целью инспекции была "проверка отсутствия незаявленного ядерного материала". Государственная инспекция ядерного регулирования Украины позднее заявила, что инспекция прошла без замечаний.

Южно-Украинская АЭС, построенная в 1975-1982 годах, расположена на берегу реки Южный Буг в городе Южноукраинск Николаевской области. В 1982 году были введены в эксплуатацию три реактора ВВЭР-1000 (3 ГВт). Строительство еще одного энергоблока было остановлено в 1989 году. Вывод энергоблоков из эксплуатации планируется в 2025-2034 годах.