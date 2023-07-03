Экономический форум в Красноярске планируют посвятить стратегии ESG

Речь идет о параметрах, на которые ориентируется бизнес в разработке стратегий устойчивого развития

КРАСНОЯРСК, 3 июля. /ТАСС/. Следующий Красноярский экономический форум планируют посвятить стратегии устойчивого развития (ESG). Об этом на форуме "Стратегия 2035. Роль бизнеса в устойчивом будущем Сибири" сообщил врио губернатора края Михаил Котюков.

"Попробуем очередной КЭФ посвятить повестке ESG", - сказал он.

ESG - параметры, на которые ориентируется бизнес в разработке стратегий устойчивого развития: вопросы защиты окружающей среды (environmental), социальной сферы (social) и стандартов корпоративного управления (governance).

Ранее врио губернатора сообщал в интервью ТАСС, что власти региона планируют сохранить форум, но обсуждают его формат. Тогда Котюков отметил, что КЭФ не должен быть "сугубо региональным проектом".

Красноярский экономический форум (КЭФ) проводится в краевом центре с 2004 года. Первый форум проходил под названием "Инвестиционный форум регионального развития". Начиная с 2007 года на форуме обсуждались федеральные темы, в 2020 году форум не проводился из-за пандемии коронавируса, начиная с 2021 года форум работает в гибридном формате, с выездными студиями в других городах.