СМИ: Саудовская Аравия продлевает добровольное сокращение добычи нефти на 1 млн б/с

В августе, как и в июле, объем добычи нефти страны составит 9 млн б/с

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Саудовская Аравия приняла решение о продлении на август добровольного сокращения добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки (б/с), которое изначально было рассчитано на июль. Об этом сообщило Саудовское агентство печати со ссылкой на представителя Минэнерго королевства.

В августе, как и в июле, объем добычи нефти Саудовской Аравией с учетом сокращения составит 9 млн б/с. В сообщении отмечается, что добровольное сокращение на 1 млн б/с идет в дополнение к ранее принятому решению о снижении производства на 500 тыс. б/с и может быть продлено на более долгий срок.

Таким образом, общий объем сокращения добычи королевством в августе составит 1,5 млн б/с.

После встречи ОПЕК+, которая состоялась 4 июня в Вене, Саудовская Аравия объявила о добровольном сокращении добычи нефти на 1 млн б/с на июль с возможностью продления меры. Как сообщало Саудовское агентство печати со ссылкой на представителя Минэнерго королевства, дополнительное снижение является предупреждающей мерой, нацеленной на поддержание стабильности и сбалансированности нефтяного рынка.

Кроме того, в мае несколько стран ОПЕК+ начали добровольно сокращать производство нефти в общем объеме 1,66 млн б/с, на долю Саудовской Аравии пришлось снижение в 500 тыс. б/с. Изначально эта мера должна была действовать до конца 2023 года. Однако на встрече ОПЕК+ все страны, поддержавшие сокращение, продлили его действие до конца 2024 года.