Песков заявил, что надежд на выполнение договоренностей по зерновой сделке не так много

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Надежд на исполнение договоренностей по зерновой сделке до конца срока ее действия не так много, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока мы констатируем, что эта часть договоренностей по-прежнему не выполнена. Еще есть какое-то время до истечения срока (действия зерновой сделки - прим. ТАСС), но надежд не так много", - сказал представитель Кремля журналистам. Таким образом он ответил на вопрос о том, есть ли надежда на подключение к SWIFT российского банка или выбор эквивалентного варианта.

Песков пока не стал комментировать информацию газеты Financial Times, которая со ссылкой на источники сообщила, что Евросоюз рассматривает возможность позволить Россельхозбанку создать дочернюю компанию, которую могут подключить к международной системе SWIFT для осуществления расчетов по зерновой сделке. "Нет, пока нам нечего сообщить по выполнению той части договоренностей, которая касалась российской стороны", - отметил он.