Высокая оценка работы спецслужб и неопределенность зерновой сделки. Темы брифинга Пескова

Работа российских спецслужб, в том числе в дни вооруженного мятежа, а также перспективы зерновой сделки стали в понедельник основными темами брифинга пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О планах президента

Владимир Путин работает в Кремле. Крупных публичных мероприятий у него не ожидается. Глава государства готовится к саммиту Шанхайской организации сотрудничества, его выступление ожидается 4 июля, ориентировочно с 10:00 мск.

Вскоре президент встретится с председателем ЦИК Эллой Памфиловой, они обсудят приближающуюся избирательную кампанию. Начало разговора будет открытым для СМИ.

О работе спецслужб

"Все службы, все министерства, специальные службы выполняют свои функции", в том числе и в дни вооруженного мятежа ЧВК "Вагнер".

"Президент отметил высокий уровень консолидации и вооруженных сил, и специальных служб вокруг президента в эти нелегкие дни".

"Безусловно, президент постоянно получает доклады, в том числе и по таким резонансным делам", как покушение на главу Крыма. "[Сергей] Аксенов - настоящий боец, и его этим не запугаешь". "Мы желаем ему силы духа и крепости".

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