Высокая оценка работы спецслужб и неопределенность зерновой сделки. Темы брифинга Пескова

Работа российских спецслужб, в том числе в дни вооруженного мятежа, а также перспективы зерновой сделки стали в понедельник основными темами брифинга пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О планах президента
- Владимир Путин работает в Кремле. Крупных публичных мероприятий у него не ожидается. Глава государства готовится к саммиту Шанхайской организации сотрудничества, его выступление ожидается 4 июля, ориентировочно с 10:00 мск.
- Вскоре президент встретится с председателем ЦИК Эллой Памфиловой, они обсудят приближающуюся избирательную кампанию. Начало разговора будет открытым для СМИ.
О работе спецслужб
- "Все службы, все министерства, специальные службы выполняют свои функции", в том числе и в дни вооруженного мятежа ЧВК "Вагнер".
- "Президент отметил высокий уровень консолидации и вооруженных сил, и специальных служб вокруг президента в эти нелегкие дни".
- "Безусловно, президент постоянно получает доклады, в том числе и по таким резонансным делам", как покушение на главу Крыма. "[Сергей] Аксенов - настоящий боец, и его этим не запугаешь". "Мы желаем ему силы духа и крепости".
О возможной "дочке" Россельхозбанка
- Газета Financial Times сообщила, что в рамках выполнения зерновой сделки возможно учреждение дочерней структуры Россельхозбанка, которая может быть подключена к SWIFT.
- "Пока нам нечего сообщить по выполнению той части договоренностей [зерновой сделки], которая касалась российской стороны".
- "Мы констатируем, что эта часть договоренностей по-прежнему не выполнена. Но есть какое-то время до истечения срока. Но надежд не так много".