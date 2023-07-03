Высокая оценка работы спецслужб и неопределенность зерновой сделки. Темы брифинга Пескова

Софья Сандурская/ ТАСС
© Софья Сандурская/ ТАСС

Работа российских спецслужб, в том числе в дни вооруженного мятежа, а также перспективы зерновой сделки стали в понедельник основными темами брифинга пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О планах президента

  • Владимир Путин работает в Кремле. Крупных публичных мероприятий у него не ожидается. Глава государства готовится к саммиту Шанхайской организации сотрудничества, его выступление ожидается 4 июля, ориентировочно с 10:00 мск.
  • Вскоре президент встретится с председателем ЦИК Эллой Памфиловой, они обсудят приближающуюся избирательную кампанию. Начало разговора будет открытым для СМИ.

О работе спецслужб

  • "Все службы, все министерства, специальные службы выполняют свои функции", в том числе и в дни вооруженного мятежа ЧВК "Вагнер".
  • "Президент отметил высокий уровень консолидации и вооруженных сил, и специальных служб вокруг президента в эти нелегкие дни".
  • "Безусловно, президент постоянно получает доклады, в том числе и по таким резонансным делам", как покушение на главу Крыма. "[Сергей] Аксенов - настоящий боец, и его этим не запугаешь". "Мы желаем ему силы духа и крепости".

О возможной "дочке" Россельхозбанка

  • Газета Financial Times сообщила, что в рамках выполнения зерновой сделки возможно учреждение дочерней структуры Россельхозбанка, которая может быть подключена к SWIFT.
  • "Пока нам нечего сообщить по выполнению той части договоренностей [зерновой сделки], которая касалась российской стороны".
  • "Мы констатируем, что эта часть договоренностей по-прежнему не выполнена. Но есть какое-то время до истечения срока. Но надежд не так много".
 
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Путин, Владимир ВладимировичРоссияАксенов, Сергей ВалерьевичПесков, Дмитрий СергеевичПамфилова, Элла АлександровнаВоенная операция на Украине
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