3 июля, 10:06

Число регионов с дефицитным бюджетом увеличилось за 2022 год до 50

Консолидированные бюджеты субъектов были исполнены с профицитом 50,6 млрд рублей

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Число субъектов РФ, исполнивших бюджет с дефицитом, увеличилось с 19 в 2021 году до 50 в 2022 году. Об этом говорится в опубликованном в понедельник заключении Счетной палаты РФ об исполнении федерального бюджета за 2022 год.

"Количество субъектов Российской Федерации, исполнивших консолидированный бюджет с дефицитом, увеличилось с 19 до 50 регионов, количество регионов, исполнение бюджетов которых сложилось с профицитом, снизилось с 66 до 36 регионов", - сказано в документе.

Консолидированные бюджеты субъектов РФ исполнены с профицитом 50,6 млрд рублей, хотя первоначально ожидался дефицит в размере 54,2 млрд рублей. По сравнению с 2021 годом доходы регионов увеличились на 2,13 трлн рублей, или на 12,1%, а расходы - на 2,74 трлн рублей, или на 16,2%, отмечается в заключении Счетной палаты.

В то же время доходы 29 субъектов РФ более чем на 40% были сформированы за счет безвозмездных поступлений. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности регионов по сравнению с 2021 годом выросли на 40,3 млрд рублей и составили 758,6 млрд рублей.

Объем государственного долга субъектов Российской Федерации за 2022 год увеличился на 314,2 млрд рублей и составил 2,79 трлн рублей, указывается в документе. 

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