"Мечел" не будет выплачивать дивиденды за 2022 год

Акционеры компании избрали новый состав совета директоров в составе девяти человек

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Акционеры "Мечела" в ходе годового собрания приняли решение не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года по обыкновенным и привилегированным акциям, следует из сообщения компании.

"Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям ПАО "Мечел" не объявлять и не выплачивать", - сказано в сообщении.

Кроме того, акционеры избрали новый состав совета директоров компании в составе девяти человек, пять из них - независимые директора.

По итогам 2021 года "Мечел" также не выплачивал дивиденды.

"Мечел" объединяет производителей угля, железорудного концентрата, стали, проката, ферросплавов, продукции высоких переделов, тепловой и электрической энергии.