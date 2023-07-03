3 июля, 10:03,
обновлено 3 июля, 10:15

"Мечел" не будет выплачивать дивиденды за 2022 год

Акционеры компании избрали новый состав совета директоров в составе девяти человек

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Акционеры "Мечела" в ходе годового собрания приняли решение не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года по обыкновенным и привилегированным акциям, следует из сообщения компании.

"Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям ПАО "Мечел" не объявлять и не выплачивать", - сказано в сообщении.

Кроме того, акционеры избрали новый состав совета директоров компании в составе девяти человек, пять из них - независимые директора.

По итогам 2021 года "Мечел" также не выплачивал дивиденды.

"Мечел" объединяет производителей угля, железорудного концентрата, стали, проката, ферросплавов, продукции высоких переделов, тепловой и электрической энергии. 

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Россия
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