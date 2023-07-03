В ДНР посевную кампанию завершили на декаду позже сроков из-за аномальных дождей

Всего в регионе около 400 тыс. га задействованных сельскохозяйственных земель

ДОНЕЦК, 3 июля. /ТАСС/. Посевную кампанию завершили в Донецкой Народной Республике на декаду позже планируемых сроков из-за аномальных дождей в регионе. Об этом сообщил ТАСС и.о. заместителя председателя правительства ДНР Артем Крамаренко.

"Год был уникальный в плане погодных условий. В полевых работах мы были вынуждены менять свои планы из-за затяжных дождей. Ожидаем сейчас более устойчивую погоду, существенно более, чем на декаду. Порядка 9 тыс. га не успевали засевать яровыми культурами, наши сельхозпроизводители засевают кукурузой и подсолнечником. Работы в этой части фактически завершены. Уже фактически можно говорить о завершении. Завершили со смещением сроков", - сказал Крамаренко.

Всего в регионе около 400 тыс. га задействованных сельскохозяйственных земель: 170 тыс. га - под озимые культуры, 210 тыс. га - под яровой сев. В республике занимаются выращиванием зерновых, бобовых, масличных культур и овощей.