"ГАЗ" не будет выплачивать дивиденды по итогам 2022 года

Компания не раскрывала свои финансовые показатели за 2022 год

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Акционеры группы "ГАЗ" утвердили решение не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года. Об этом говорится в сообщении группы на официальном сервисе раскрытия информации.

"В связи с отсутствием у ПАО "ГАЗ" чистой прибыли за 2022 год дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям общества за 2022 год не выплачивать", - отмечается в сообщении.

Компания не раскрывала свои финансовые показатели за 2022 год. В прошлом году компания также не выплачивала дивиденды.

Согласно данным списка аффилированных лиц "Группы ГАЗ" на 31 декабря 2018 года, 65,6% ее акций принадлежали структурам Олега Дерипаски. С тех пор группа перестала публиковать данные об аффилированных лицах в соответствии с постановлением правительства РФ от 4 апреля 2019 года, разрешающего не публиковать эти данные акционерным обществам, против которых введены санкции иностранных государств.